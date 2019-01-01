Сой-Вакс.ру - магазин для свечевара

Интернет магазин материалов для изготовления свечей из 100% растительных и натуральных восков: соевого, кокосового и пальмового, а также смесь восков для формовых свечей. Натуральные растительные воски, аромамасла (отдушки), коричневые банки для свечей, флаконы и палочки для диффузоров. Купить товары для свечеварения - в одном месте!

Каталог материалов для свечей и диффузоров

Изготавливаем свечи из соевого воска с апреля 2019 года. Мы прекрасно знаем продаваемые нами компоненты для изготовления свечей и ароматических диффузоров. Благодаря накопленному опыту решили открыть онлайн-магазин, где можно приобрести качественные материалы!