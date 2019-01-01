Интернет-магазин Соевый-воск.ру
Качественные материалы для изготовления свечей и диффузоров от свечевара
Материалы для изготовления свечей
Материалы для изготовления диффузоров
Сой-Вакс.ру - магазин для свечевара
Интернет магазин материалов для изготовления свечей из 100% растительных и натуральных восков: соевого, кокосового и пальмового, а также смесь восков для формовых свечей. Натуральные растительные воски, аромамасла (отдушки), коричневые банки для свечей, флаконы и палочки для диффузоров. Купить товары для свечеварения - в одном месте!
Каталог материалов для свечей и диффузоров
Изготавливаем свечи из соевого воска с апреля 2019 года. Мы прекрасно знаем продаваемые нами компоненты для изготовления свечей и ароматических диффузоров. Благодаря накопленному опыту решили открыть онлайн-магазин, где можно приобрести качественные материалы!