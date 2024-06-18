Фибровые палочки для диффузора 25 см, 100 штук

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Описание
Качественные фибровые палочки ароматических диффузоров. Очень хорошо впитывают жидкость и разносят ее по помещению. Более эффективны, чем ротанговые. Так как ротанговые нужно чаще переворачивать, из-за того, что канальца закупориваются.
Продаются только упаковками по 100 штук.
Шесть цветов на выбор, "древесного" оттенка, черные, белые розовые, графитовые и зеленые.
Для флакона 50 мл достаточно 3-5 палочек для эффективной ароматизации площади до 35 квадратных метров.
Размеры: диаметр: 3 мм; длина: 25 см.
Характеристики
Бренд
YANINWAX
Производитель
КНР
Отзывы (4)
Хорошие палочки. Отдают аромат, не забиваются
Отличные палочки, хорошо впитывают состав, смотрятся стильно
Качество продукции на высоте, упаковка достойная , уверенность что товар придет целый. Благодарю за вашу работу)
Отличные палочки, спасибо!
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