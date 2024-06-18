Бонусная программа - 5% кешбэк. 100 бонусов при регистрации. Инструкции по изготовлению.
Подписывайся на Instagram / Вступай в Telegram: Канал - 7000+ подписчиков / Чат - 3750+ подписчиков
0
Каталог
100 бонусов за отзыв! / Летний график отправки заказов: понедельник, среда, пятница
Предзаказ
(4)

Фибровые палочки для диффузора 25 см, 100 штук

В корзине шт Перейти
Нет в наличии

Фибровые палочки по 100 штук. Черные, "древесные", белые, графитовые, розовые и зеленые. 25 см длиной, диаметр 3 мм.

Описание

Качественные фибровые палочки ароматических диффузоров. Очень хорошо впитывают жидкость и разносят ее по помещению. Более эффективны, чем ротанговые. Так как ротанговые нужно чаще переворачивать, из-за того, что канальца закупориваются.

Продаются только упаковками по 100 штук.

Шесть цветов на выбор, "древесного" оттенка, черные, белые розовые, графитовые и зеленые.

Для флакона 50 мл достаточно 3-5 палочек для эффективной ароматизации площади до 35 квадратных метров.

Размеры: диаметр: 3 мм; длина: 25 см.

Показать полностью Свернуть
Характеристики
Бренд
YANINWAX
Производитель
КНР
Отзывы (4)
Ксения
Хорошие палочки. Отдают аромат, не забиваются
18.06.2024 12:52
Алиса
Отличные палочки, хорошо впитывают состав, смотрятся стильно
08.07.2023 15:19
Евгения
Качество продукции на высоте, упаковка достойная , уверенность что товар придет целый. Благодарю за вашу работу)
17.04.2023 19:51
Татьяна
Отличные палочки, спасибо!
01.03.2023 16:58
+ Показать ещё
Написать отзыв Отмена
Оставить отзыв
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
Выбрать
    Сопутствующие товары
    Флаконы для автопарфюма - прозрачные
    В наличии
    Предзаказ
    1 шт.
    100 шт.
    от 75 руб
    От 75 руб
    Флаконы для автопарфюма - коричневатые
    В наличии
    Предзаказ
    1 шт.
    100 шт.
    от 75 руб
    От 75 руб
    Флаконы для диффузоров круглые 50 мл - 25 шт. - № 1
    В наличии
    Предзаказ
    "1 тип"
    2500 руб
    2500 руб
    Флаконы для диффузоров круглые 50 мл - 25 шт. - № 3
    В наличии
    Предзаказ
    "3 тип"
    2500 руб
    2500 руб
    Флаконы для диффузоров квадратные 50 мл. - 25 шт. - № 2
    В наличии
    Предзаказ
    "2 тип"
    2500 руб
    2500 руб
    Флаконы для диффузоров квадратные 50 мл. - 25 шт. - № 4
    В наличии
    Предзаказ
    "4 тип"
    2500 руб
    2500 руб
    База для диффузоров Solketal
    В наличии
    Предзаказ
    100 мл
    1 кг.
    5 кг.
    10 кг.
    от 490 руб
    От 490 руб
    Последние отзывы
    Предзаказ
    Предзаказ успешно оформлен!
    Имя *
    Телефон *