Фибровые палочки для диффузора 25 см, 100 штук

Качественные фибровые палочки ароматических диффузоров. Очень хорошо впитывают жидкость и разносят ее по помещению. Более эффективны, чем ротанговые. Так как ротанговые нужно чаще переворачивать, из-за того, что канальца закупориваются.

Продаются только упаковками по 100 штук.

Шесть цветов на выбор, "древесного" оттенка, черные, белые розовые, графитовые и зеленые.

Для флакона 50 мл достаточно 3-5 палочек для эффективной ароматизации площади до 35 квадратных метров.

Размеры: диаметр: 3 мм; длина: 25 см.